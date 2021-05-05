Болгария планирует начать прием документов на выдачу виз россиянам не раньше 17 мая, — сообщает болгарский визовый центр. На прошлой неделе Болгария объявила, что открывает границы для россиян, привитых вакциной «Спутник», однако, согласование регулярных и чартерных полетов между Болгарией и Россией пока продолжается, — сообщает ТАСС.
2021-05-05T14:34:55+03:00
2021-05-05T14:34:55+03:00
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14:34, 05 мая 2021
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