Болгария планирует начать прием документов на выдачу виз россиянам не раньше 17 мая, — сообщает болгарский визовый центр. На прошлой неделе Болгария объявила, что открывает границы для россиян, привитых вакциной «Спутник», однако, согласование регулярных и чартерных полетов между Болгарией и Россией пока продолжается, — сообщает ТАСС.