В государственной погранслужбе Украины подтвердили, что проекта «Стена» уже не существует.

В государственной погранслужбе Украины подтвердили, что проекта «Стена», в соответствии с которым на российско-украинской границе должны были соорудить целую сеть фортификационных сооружений, уже не существует. Вместо стены на границе с Россией вырыли противотанковые рвы. Глава службы Сергей Дейнеко заявил РБК, что работы завершены только на харьковской границе, а в Сумской области даже еще не начинались. При этом он выразил надежду на помощь меценатов, которые, по его словам, могли бы купить колючую проволоку.