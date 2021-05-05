Еврокомиссия предложила ограничить доступ к тендерам и крупным инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Еврокомиссия предложила ограничить доступ к тендерам и крупным инвестициям в Евросоюзе иностранным госкомпаниям и частному бизнесу, который получает крупные иностранные госдотации. Об это объявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. По ее словам, европейский рынок нуждается в защите. Газета The Wall Street Journal отмечает, что новые меры позволят регуляторам контролировать деятельность крупных китайских компаний.