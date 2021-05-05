Еврокомиссия предложила ограничить доступ к тендерам и крупным инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Еврокомиссия предложила ограничить доступ к тендерам и крупным инвестициям в Евросоюзе иностранным госкомпаниям и частному бизнесу, который получает крупные иностранные госдотации. Об это объявила замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. По ее словам, европейский рынок нуждается в защите. Газета The Wall Street Journal отмечает, что новые меры позволят регуляторам контролировать деятельность крупных китайских компаний.
2021-05-05T14:32:57+03:00
2021-05-05T14:32:57+03:00
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14:32, 05 мая 2021
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