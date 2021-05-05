Строительство апарт-отеля на Сретенке с захватом сквера незаконно – местная жительница

Строительство апарт-отеля в центре Москвы на улице Сретенка с захватом сквера незаконно. Об этом сообщила в корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» жительница Мещанского района Екатерина.

«Сквер по плану должен быть огорожен вплоть до детской площадки, там у них запланированы туалеты для рабочих. Мы пытаемся не дать захватить часть сквера, который был незаконно размежеван. Было подделано общественное голосование: какие-то три человека, которых мы не знаем, расписались, что они проголосовали отдать сквер. Это зеленая зона, но он отдается под застройку и паркинг. Это незаконно сразу. Они показывают якобы разрешение, но не на те работы, которые разрешены на этом участке. У них не совпадает документация, потому что вид разрешенного использования участка – это только наземный паркинг. Здесь нельзя копать, потому что археология и потому что это угроза для всех. Это вершина Сретенского холма, здесь падал дом в переулках, и на Трубной падал дом, было много провалов», — сказала она.

Жители Мещанского района протестуют против строительства апарт-отеля премиум-класса «Дом с бассейном — Сретенка 13/26». Согласно проекту, здание в шесть этажей с подземным паркингом должно занимать площадь более 10 600 квадратных метров в центре Москвы.