В Москве продолжается подготовка к параду Победы

Сегодня состоялась репетиция авиационной части.

В тренировке Воздушно-космических сил приняли участие 76 самолетов и вертолетов. Впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят транспортно-боевые Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на ударных Ми-28. Еще одной особенностью станет новый элемент — пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35 Центра показа авиационной техники. По данным Минобороны, все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Накануне на Красной площади прошла вторая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны. В этой связи минувшим вечером было серьезно ограничено движение транспорта в городе, в том числе общественного, были закрыты на выход и несколько центральных станций метро. Аналогичные ограничения ожидаются и утром 7 мая, когда состоится генеральная репетиция.

По данным синоптиков, в день проведения самого парад 9 мая ожидается облачная и дождливая погода с температурой днем от 11 до 16 градусов. В Гидрометцентре сказали, что решение о привлечении авиации для разгона облаков будет приниматься после уточнения прогноза.