На Сретенке возобновили подготовку к строительству апарт-отеля, несмотря на жалобы и протесты местных жителей

На столичной улице Сретенке возобновили подготовку к строительству апарт-отеля, несмотря на жалобы и протесты местных жителей. Они утверждают, что работы проходят с многочисленными нарушениями и угрожают другим зданиям неподалёку.

Рабочие с помощью строительного крана уже заканчивают возведение жестяного забора вокруг парковки между 11-м и 15-м домами по Сретенке. Это у них получилось только на третий день, потому что недовольные жители каждый раз выходили и пытались помешать происходящему. Сегодня, чтобы оттеснить от этого места около дюжины недовольных граждан, к месту строительства собрались несколько десятков сотрудников ЧОП. Туда же подъехал автобус полиции.

На информационном щите, который висит у парковки, поверх изображения плана здания висит листок, подписанный депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным, на котором сказано, что работы сейчас вести нельзя, как минимум потому что там отсутствуют сведения о разрешении на строительство.

Собравшиеся уверены, что если строительство пойдёт по плану, то это может быть губительно для всей улицы. Среди них – драматург и житель соседнего дома Юрий Юрченко: «Приговор всей Сретенке. Потому что у нас заключение архитектора, по которому только начнут рыть котлован, а тут предусмотрен трёхэтажный гараж подземный – для сретенского холма это гибель. Тут больше чем на два метра нельзя рыть… Они убивают Москву сознательно, за деньги, сознательно вполне, и мы не хотим быть соучастниками этого. Люди же не говорят, мол, «нет не стройте!». Но посоветуйтесь хотя бы! Никто с людьми не советуется».

Особенно собравшихся задевает то, что строители уничтожат сквер рядом со стройкой, которым занимались местные жители. По их словам, деревья, в том числе столетние, вырубят, газон вытопчат, а вместо детской площадки поставят туалеты для рабочих.

Ведётся строительство по заказ акционерного общества «Главстрой». Там ситуацию пока не комментируют. Руководитель строительства общаться с прессой отказался, он только ходил мимо собравшихся, чтобы согласовать что-то с полицейскими.

Предполагается, что на месте парковки появится отеля премиум-класса «Дом с бассейном — Сретенка 13/26». Строительство должны закончить в четвертом квартале 2024 года.