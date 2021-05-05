Google, Twitter и Facebook в России грозят новые штрафы

Роскомнадзор пожаловался на западных IT-гигантов в 422-й участок мирового суда по Таганскому району Москвы. На Google и Facebook составили по 5 протоколов, на Twitter – 6. Все – по статье КоАП «неудаление владельцем сайта информации в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ». По каждому протоколу каждой компании грозят штрафы по 4 миллиона рублей, а в случае повторного нарушения – до одной десятой выручки за прошлый год.

О каком именно запрещенном контенте идет речь, не уточняется. Сами компании претензии Роскомнадзора пока никак не комментируют. В апреле за отказ удалять призывы к подросткам участвовать в акциях в поддержку политика Алексея Навального суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн руб., «ВКонтакте» — на полтора, «Одноклассников» — на 4 млн и TikTok — более чем на 2 с половиной.

Даты рассмотрения исков пока не назначены.