Суд принял к рассмотрению иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову

Пресненский суд столицы принял к рассмотрению иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Навальный подавал иск несколько раз, все прошлые разы его оставляли без движения. Это было связано с ошибками, которые надо было исправить, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

По делу уже назначена досудебная подготовка. Предметом спора стали слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в адрес политика о том, что он работает со спецслужбами США. Позднее, Песков отмечал, не комментирует судебные дела, даже если они касаются непосредственно него.

Вместе с тем, Навальный просит признать заявление Пескова несоответствующим действительности. Также он настаивает на публикации опровержения этого заявления.

Отметим, что Песков и ранее указывал на связь оппозиционера с иностранными спецслужбами, он также говорил, что российские силовики присматривают за теми, кто работает на иностранную разведку. Досудебная подготовка назначена на 27 мая.