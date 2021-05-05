ВОЗ утверждает, что за неделю число жертв пандемии коронавируса в разных странах выросло на 6%

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что за неделю число жертв пандемии коронавируса в разных странах выросло на 6%. Всего с начала эпидемии скончались более трех миллионов граждан. При этом в Индии за сутки жертвами COVID-19 стали около 3800 человек. Это максимальный показатель за все время.

Растет смертность и в России. По данным оперативного штаба, за день скончались 360 человек с коронавирусом. Это больше, чем накануне.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что данные оперативного штаба по смертности в России занижены. Как отметил Ракша, оперативный штаб считает смерти тех людей, которые сдали ПЦР-тест и КТ, и главный врач больницы записал коронавирус как причину смерти.

На этом фоне ученые во многих странах стали активнее обсуждать возможность введения третьей дозы вакцины. Научный центр «Вектор» проводит соответствующие испытания, о чем рассказал в инстаграме Роспотребнадзора заведующий одним из отделов Александр Рыжиков. В центре имени Чумакова также не исключили трехкратную вакцинацию своим препаратом.

Жители Великобритании в возрасте старше 50 лет будут вакцинироваться тремя дозами анти-коронавирусной вакцины, сообщает издание Таймс. Третья порция препарата будет прививаться людям указанной возрастной категории предстоящей осенью, чтобы исключить потенциальные заражения во время рождественских каникул, сообщает Таймс. — Как заявили газете в национальном управлении по вакцинации, в настоящий момент рассматриваются две опции: прививание модифицированным препаратом, рассчитанным на борьбу с новыми штаммами вируса, или вакцинирование третьей дозой любой из используемых в Великобритании вакцин — Pfeizer, Astra Zeneca или Moderna.

Сейчас привито более половины человек, проживающих на территории Соединенного королевства, которое дополнительно заключило договоры на поставку более полумиллиарда доз восьми других препаратов, некоторые из которых еще находятся на стадии разработки. Неназванный высокопоставленный чиновник заверил Таймс, что к концу года уровень защиты населения достигнет такого высокого уровня, что КОВИД, подобно другим более традиционным заболеваниям, попросту отойдет на второй план, а заражаемость инфекцией понизится настолько, что прививка третьей дозой людям более молодого возраста уже не понадобится.

Как сообщает издание Telegraph, дополнительным вакцинированием, в первую очередь, будет охвачено поколение 70+, а также работники Национальной системы здравоохранения и социальных служб.