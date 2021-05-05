Пресненский суд Москвы принял иск Навального к Пескову о защите деловой репутации после устранения нарушений

Пресненский суд Москвы принял иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации после устранения нарушений. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

«В ноябре иск был возвращен, иск был подан повторно. Нарушения были устранены и иск приняли в производство. Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сказала она.

По данным СМИ, досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая. Претензия Алексея Навального связана с заявлением Дмитрия Пескова о якобы сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами. В настоящее время А.Навальный находится в колонии Владимирской области, его приговорили к двум с половиной годам заключения по делу «Ив Роше» в колонии Владимирской области.