Компания Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса начинает продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard

Компания Blue Origin американского бизнесмена Джеффа Безоса начинает продажу билетов на суборбитальный корабль New Shepard. Корабль может брать на борт шесть пассажиров, сколько будет стоить путешествие – пока неизвестно. Эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется заплатить около 250 тысяч долларов.