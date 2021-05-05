Центр имени Чумакова изучает возможность трехкратной вакцинации от коронавируса препаратом «Ковивак»

По словам разработчиков, третья доза может потребоваться некоторым людям в зависимости от их индивидуальных особенностей. Ранее стало известно, что центр «Вектор» проводит клинические испытания трехкратной вакцинации своим препаратом «ЭпиВакКорона».
2021-05-05T13:36:39+03:00
2021-05-05T13:36:39+03:00
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13:36, 05 мая 2021
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