Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора

Google и Facebook грозят штрафы по 20 миллионов, — сообщили в судебном участке мирового судьи №422 Таганского района Москвы. Туда поступили административные протоколы в отношении компании. В апреле суд уже оштрафовал Twitter почти на 9 миллионов рублей, социальную сеть «ВКонтакте» на полтора миллиона, «Одноклассники» на 4 миллиона и TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей.