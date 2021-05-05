Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить информацию по требованию Роскомнадзора

Google и Facebook грозят штрафы по 20 миллионов, — сообщили в судебном участке мирового судьи №422 Таганского района Москвы. Туда поступили административные протоколы в отношении компании. В апреле суд уже оштрафовал Twitter почти на 9 миллионов рублей, социальную сеть «ВКонтакте» на полтора миллиона, «Одноклассники» на 4 миллиона и TikTok на 2 миллиона 600 тысяч рублей.
2021-05-05T13:36:18+03:00
2021-05-05T13:36:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833358-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 05 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…