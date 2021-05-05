17-летняя жительница Томской области, повредившая баннеры с портретами фронтовиков,стала фигуранткой дела о вандализме

17-летняя жительница Томской области, повредившая баннеры с портретами фронтовиков, стала фигуранткой уголовного дела о вандализме, — сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 3 мая в закрытом городе Северске. Девушке грозит до трех месяцев ареста.