17-летняя жительница Томской области, повредившая баннеры с портретами фронтовиков,стала фигуранткой дела о вандализме

17-летняя жительница Томской области, повредившая баннеры с портретами фронтовиков, стала фигуранткой уголовного дела о вандализме, — сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 3 мая в закрытом городе Северске. Девушке грозит до трех месяцев ареста.
2021-05-05T13:35:55+03:00
2021-05-05T13:35:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 05 мая 2021
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