Суд принял к производству иск Алексея Навального о защите чести и достоинства к Дмитрию Пескову

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Навальный требует признать не соответствующими действительности и порочащими его честь утверждения Пескова о том, что с политиком работают специалисты ЦРУ. Суд дважды оставлял иск без движения. Сам Песков отказался от комментариев, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы, — напоминает телеканал «Дождь».