Суд принял к производству иск Алексея Навального о защите чести и достоинства к Дмитрию Пескову

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Навальный требует признать не соответствующими действительности и порочащими его честь утверждения Пескова о том, что с политиком работают специалисты ЦРУ. Суд дважды оставлял иск без движения. Сам Песков отказался от комментариев, сославшись на то, что в Кремле никогда не комментируют судебные процессы, — напоминает телеканал «Дождь».
2021-05-05T13:35:16+03:00
2021-05-05T13:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 05 мая 2021
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