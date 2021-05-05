Не менее 40 адвокатов подали жалобы на меру пресечения руководителя правозащитного проекта «Команда 29» Ивана Павлова, — сообщает Интерфакс. Павлова обвиняют в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. В поддержку Павлова выступили более 80 писателей, историков и журналистов.