Еврокомиссия предлагает ограничить доступ иностранным государственным компаниям к тендерам и крупным инвестициям в ЕС

Еврокомиссия предлагает ограничить доступ иностранным государственным компаниям к тендерам и крупным инвестициям в Евросоюзе, — сообщает газета The Wall Street Journal. По ее данным, новые меры прежде всего коснутся крупных китайских компаний. Европейский чиновники считают, что подобное регулирование поможет справедливой конкуренции.