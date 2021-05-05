У бывшего президента США Дональда Трампа теперь будет свой сайт для прямого общения с американцами

Он объявил об этом за день до того, как Facebook должен принять решение о дальнейшей судьбе его аккаунта. Трамп ранее называл решение о блокировке его страниц в соцсетях чудовищной ошибкой. Напомним, социальные сети заблокировали аккаунты Трампа после штурма Капитолия его сторонниками.