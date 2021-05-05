У бывшего президента США Дональда Трампа теперь будет свой сайт для прямого общения с американцами

Он объявил об этом за день до того, как Facebook должен принять решение о дальнейшей судьбе его аккаунта. Трамп ранее называл решение о блокировке его страниц в соцсетях чудовищной ошибкой. Напомним, социальные сети заблокировали аккаунты Трампа после штурма Капитолия его сторонниками.
2021-05-05T13:08:47+03:00
2021-05-05T13:08:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:08, 05 мая 2021
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