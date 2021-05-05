Делегация Индии, участвующая во встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, ушла в изоляцию в полном составе

Делегация Индии, участвующая во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки в Лондоне, ушла в изоляцию в полном составе. Это произошло после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус и они оказались положительными. В МИДе Великобритании подчеркивают, что все мероприятия проходят с соблюдением строгих противоэпидемических мер.