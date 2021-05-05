Пресненский суд Москвы принял иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Навальный судится с Песковым из-за беседы пресс-секретаря с журналистами в октябре прошлого года. Песков тогда назвал Навального действующим по указке спецслужб. О какой-либо компенсации в требованиях по иску ничего не известно – Навальный лишь хочет, чтобы слова Пескова признали не соответствующими действительности, а опровержение опубликовали в том числе и на официальном сайте президента. Соответчиком по иску фигурирует агентство ТАСС.

Иск был подан еще в конце прошлого года, но его дважды оставляли без движения из-за процессуальных недочетов. Теперь же первое досудебное заседание по нему назначено на 27 мая, в 13:45. Песков эту ситуацию никак не комментирует.

К настоящему моменту в судебной практике были лишь случаи, когда, наоборот, высказывания самого Навального признавали неправдивыми. Так, в марте он проиграл иск к бизнесмену Евгению Пригожину, известному в СМИ как «повар Путина». Тогда Навального обязали выплатить Пригожину полмиллиона рублей.