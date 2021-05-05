Мелинде Гейтс после развода с Биллом Гейтсом достанутся акции железнодорожной компании и крупнейшего автодилера США

Мелинде Гейтс после развода с Биллом Гейтсом, как стало известно американским СМИ, достанутся акции крупной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера США. В частности, об этом сообщает агентство Bloomberg. Накануне миллиардер и его супруга объявили о разводе после 27 лет брака. Основатель компании Microsoft и его жена продолжат работу в совместном благотворительном фонде.