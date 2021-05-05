Мелинде Гейтс после развода с Биллом Гейтсом достанутся акции железнодорожной компании и крупнейшего автодилера США

Мелинде Гейтс после развода с Биллом Гейтсом, как стало известно американским СМИ, достанутся акции крупной железнодорожной компании и крупнейшего автодилера США. В частности, об этом сообщает агентство Bloomberg. Накануне миллиардер и его супруга объявили о разводе после 27 лет брака. Основатель компании Microsoft и его жена продолжат работу в совместном благотворительном фонде.
2021-05-05T12:34:07+03:00
2021-05-05T12:34:07+03:00
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12:34, 05 мая 2021
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