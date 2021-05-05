В нескольких европейских странах прошли полицейские рейды, направленные на борьбу с наркоторговлей

Обыски, а также другие следственные действия велись в Италии, Германии, Румынии и Испании, — пишут местные СМИ.
2021-05-05T12:33:20+03:00
2021-05-05T12:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 05 мая 2021
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