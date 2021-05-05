В Подмосковье за разведение костров с 1 мая оштрафовали почти 300 человек, – сообщает МЧС. С начала месяца в области был введен особый противопожарный режим. Он предполагает, что открытый огонь нельзя разводить, в том числе, на приусадебных участках. Использовать мангал можно только в том случае, если он стационарный и находится на расстоянии пяти метров от дома. Штраф за нарушение режима для граждан составляет до 4 тысяч рублей, а для юридических – до 400 тысяч.