В Госдуму внесен законопроект о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных организаций за пределами России

Авторы этой инициативы – группа депутатов во главе с руководителем комиссии по противодействию иностранному вмешательству в дела страны Василием Пискаревым. Те же парламентарии разработали законопроект, ужесточающий порядок привлечение к уголовной ответственности за участие руководства нежелательными в России организациями. Политик Любовь Соболь полагает, что все это направлено против сторонников Алексея Навального. Любовь Соболь заявила об этом в интервью телеканала «Настоящее время», который российские власти считают СМИ-иноагентом.
2021-05-05T12:31:48+03:00
2021-05-05T12:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 05 мая 2021
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