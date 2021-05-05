В Госдуму внесен законопроект о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных организаций за пределами России

Авторы этой инициативы – группа депутатов во главе с руководителем комиссии по противодействию иностранному вмешательству в дела страны Василием Пискаревым. Те же парламентарии разработали законопроект, ужесточающий порядок привлечение к уголовной ответственности за участие руководства нежелательными в России организациями. Политик Любовь Соболь полагает, что все это направлено против сторонников Алексея Навального. Любовь Соболь заявила об этом в интервью телеканала «Настоящее время», который российские власти считают СМИ-иноагентом.