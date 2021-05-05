Суд в Ставропольском крае отправил под домашний арест водителя микроавтобуса по делу о крупном ДТП с пятью жертвами

Суд в Ставропольском крае отправил под домашний арест водителя микроавтобуса, который проходит по делу о крупном ДТП с пятью жертвами. Эта мера пресечения будет действовать как минимум до конца июня, — передает Интерфакс. Микроавтобус, на котором дети направлялись из Волгограда в Черкесск на соревнования, не был предназначен для этих целей. При этом поездку не согласовали с ГИБДД. Водитель Микроавтобуса утверждает, что никаких правил дорожного движения не нарушал. Авария произошла 30 апреля. По предварительным данным, виновником аварии был водитель другой машины.
2021-05-05T12:31:10+03:00
2021-05-05T12:31:10+03:00
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12:31, 05 мая 2021
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