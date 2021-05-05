В Москве введут новую разметку для пешеходных переходов

Традиционную «зебру» на диагональных переходах заменят пунктирные линии. Как сообщает газета РБК, ссылаясь на мэрию, это необходимо для увеличения сцепления колес автомобилей с дорогой. Всего в Москве более 40 диагональных переходов в различных административных округах.