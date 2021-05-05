Боевая авиация сегодня пролетела над Москвой в рамках репетиции парада по случаю Дня Победы

Было задействовано почти 80 единиц авиационной техники, — сообщили в министерстве обороны. В этом году воздушную часть парада будут открывать три тяжелых транспортных вертолетов Ми-26. Напомним, что ночью на Красной площади состоялась вторая репетиция парада.