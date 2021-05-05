Военные в Мьянме запретили в стране спутниковое телевидение

Как передает агентство Reuters, они посчитали его угрозой национальной безопасности.

Любого, у кого найдут спутниковые тарелки или другие устройства, принимающие сигнал, грозят посадить в тюрьму на год и оштрафовать на полмиллиона кьят (около 320 долларов). Иностранных вещателей прямо обвиняют в том, что они своими новостями подрывают общественный порядок в Мьянме и провоцируют измену.

Таким образом, хунта рассчитывает на полную информационную изоляцию населения – интернет в стране практически отключен с самого начала военного переворота. Также впервые за это время в Мьянме вчера осудили за «дезинформацию» иностранного журналиста – японца Юки Китадзуми, задержанного еще в середине апреля. Ему грозит до трех лет тюрьмы – наказание пока не объявлено.

Военное положение в Мьянме действует с 1 февраля. После переворота в этой стране, по данным правозащитников, были убиты около 800 человек, арестованы – почти 5 тысяч.