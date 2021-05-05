Роскомнадзор составил 16 протоколов за неудаление запрещенной информации с платформ Twitter, Google и Facebook

Около 65 миллионов рублей могут заплатить сайты, пишет агентство ТАСС со ссылкой на 422 мировой судебный участок. Так, в суд поступило по пять протоколов в отношении компаний Google и Facebook, а также 6 протоколов к социальной сети Twitter. Дата заседания суда по этим делам еще не назначена.

Ранее Twitter уже оштрафовали почти на 9 миллионов рублей за неудаление информации, содержащей призывы к несовершеннолетним принять участие в акция протеста. Компания подала жалобу на это решение суда. Также был оштрафован на более чем 2,5 миллиона сервис обмена короткими видео TikTok. Аналогичные иски рассматриваются сейчас в отношении компании Google, а также социальных сетей Facebook и Telegram. По ним решение еще не вынесено.

Отмечается, что летом суд также проверит законность штрафов в отношении социально сети «Одноклассники» на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.