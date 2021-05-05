В Москве задержаны двое подозреваемых по делу о гибели людей в результате пожара в гостинице «Вечный зов»

Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета. Задержаны управляющий отелем и генеральный директор частной организации, которая сдала здание в аренду. Пожар произошел в ночь на 4 мая, погибли 2 человека, более 10 пострадали. Приоритетная версия причин пожара – короткое замыкание электропроводки.