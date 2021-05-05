В России растут суточные показатели по зараженным и умершим от коронавируса

За последние сутки, по данным оперативного штаба, выявлены почти 8 тысяч новых случаев инфицирования. Это на две сотни больше чем днем ранее. Скончались от последствий COVID-19 360 человек. Вчера умерших было на 23 меньше. Выздоровели 7,5 тысяч – это максимум с начала мая.

Столица по-прежнему лидирует по числу новых заражений — за сутки в городе заболели более 2 тысяч 430 человек. Накануне было 2 050 случаев. Подтверждено 56 летальных исходов. Этот показатель уже долгое время находится примерно на одном уровне.

В числе регионов с наибольшим количеством заражений также остаются Санкт-Петербург и Московская область – более 700 и 600 случаев соответственно.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Еврейской автономной области, Республиках Алтай и Тыва. В Ненецком автономном округе и

на Чукотке вообще не выявлено заразившихся и умерших от ковида.

Всего с начала пандемии в России заразились почти 4 миллиона 850 тысяч, скончались около 111 тысяч 900 пациентов.