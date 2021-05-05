Продажи импортного пива в российских магазинах за последний год выросли более чем на 30%, — пишет газета «Коммерсантъ». Представители отрасли объясняют это тем, что россияне не могли, как раньше, ездить за границу. При этом были временно закрыты бары. В исследовании говорится, что спроси на импортное пиво вырос, несмотря на его более высокую стоимость. Лидером по импорту стала Германия.
2021-05-05T11:34:01+03:00
2021-05-05T11:47:09+03:00
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11:34, 05 мая 2021
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