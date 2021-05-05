Власти Мексики объявили трехдневный траур в связи с обрушением метромоста в Мехико

Число жертв увеличилось до 25. Более 25 человек до сих пор остаются в больницах. Два вагона рухнули с высоты около 10 метров. Власти утверждают, что этот метромост проверяли в прошлом году и не нашли никаких дефектов.
2021-05-05T11:33:38+03:00
2021-05-05T11:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 05 мая 2021
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