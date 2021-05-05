Российские власти пригрозили американским компаниям Twitter, Google и Facebook новыми многомиллионными штрафами

Как передает ТАСС, в суд поступили административные протоколы в их отношении. Роскомнадзор утверждает, что выявляет в соцсетях запрещенную информацию, в частности, призывы к участию в протестных акциях.
2021-05-05T11:33:20+03:00
2021-05-05T11:46:26+03:00
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11:33, 05 мая 2021
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