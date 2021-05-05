Киргизия официально перешла к президентской форме правления

Президент подписал новую конституцию, которую на референдуме поддержали почти 80% избирателей. Садыр Жапаров уверен, что новый закон поможет развитию страны. В своем выступлении Жапаров признал, что Киргизия столкнулась с самым тяжелым за последние годы экономическим кризисом. Дефицит бюджета страны достиг более 230 миллионов долларов.