Киргизия официально перешла к президентской форме правления

Президент подписал новую конституцию, которую на референдуме поддержали почти 80% избирателей. Садыр Жапаров уверен, что новый закон поможет развитию страны. В своем выступлении Жапаров признал, что Киргизия столкнулась с самым тяжелым за последние годы экономическим кризисом. Дефицит бюджета страны достиг более 230 миллионов долларов.
2021-05-05T11:33:01+03:00
2021-05-05T11:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 05 мая 2021
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