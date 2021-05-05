Премьер Михаил Мишустин распорядился осуществить выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками до 17 августа

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Напомним, что речь идет о реализации инициативы президента Владимира Путина, о которой он заявил во время послания парламенту.
2021-05-05T11:32:13+03:00
2021-05-05T11:42:39+03:00
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11:32, 05 мая 2021
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