Жители Мещанского района выступают против строительства апарт-отеля на Сретенке – депутат Мосгордумы

Жители Мещанского района выступают против строительства апарт-отеля на месте зеленого сквера на Сретенке. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

«Происходит самое настоящее физическое столкновение между жителями улицы Сретенка и частным охранным предприятием. Человек 60-70 ЧОПовцев огородили площадку, на которой предполагается строительство апарт-отеля, и силой вытеснили жителей с дорожки общего пользования, которую никто не имеет право ничем застраивать и огораживать. Дальнейшие планы застройщиков, связанных со структурами Олега Дерипаски, огородить и часть сквера, на котором много деревьев и жителями высажены цветы. Людей накапливается все больше, полиция на вызовы не отвечает.

Нарушения со стороны застройщика очень серьезные: неправильно оформлен информационный щит, нет подтверждений прав собственника будущего здания на территорию», — сказал он.

В Мещанском районе Москвы ранее началось строительство апарт-отеля премиум-класса «Дом с бассейном — Сретенка 13/26». Согласно проекту, здание в шесть этажей будет занимать площадь более 10 600 квадратных метров.