Нюта Федермессер: Около двух миллионов россиян живут в психоневрологических интернатах в условиях концлагеря

Около двух миллионов россиян живут в психоневрологических интернатах в условиях концлагеря. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта ОНФ «Регион заботы», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.

«Интернаты – это ГУЛАГ для беззащитных людей, сирот, это абсолютные концлагеря. 127 тысяч людей находятся во взрослых государственных психоневрологических интернатах, порядка 20 тысяч находятся в детских интернатах, для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Еще порядка 300 тысяч живут в домах престарелых и инвалидов «общего типа», то есть люди, у которых предположительно нет психических расстройств. С учетом серого рынка считается, что там может быть еще до полутора миллионов», — сказала она.

Н.Федермессер отметила, что в психоневрологических интернатах оказываются многие пожилые люди, страдающие когнитивными расстройствами.

«Психоневрологический интернат, в отличие от тюрьмы, это место, из которого не выходят, там все на пожизненном заключении. В психоневрологических интернатах оказывается огромное количество пожилых людей, у которых возрастная деменция или Альцгеймер, — для них в нашей стране вообще нет никакого другого учреждения. Если мы с вами не умираем от инфаркта, инсульта, онкологии, стареем, у нас возрастает продолжительность жизни, то мы неизбежно попадаем в возраст старческих когнитивных расстройств. Нам одна дорога – в ПНИ, нету другого для таких людей в нашей стране», — заключила она.