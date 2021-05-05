Наблюдательный совет Фейсбука сегодня объявит о решении: оставить или снять бессрочный бан Дональда Трампа в соцсети

Независимый наблюдательный совет Фейсбука сегодня объявит о ключевом решении: оставить в силе или снять бессрочный бан Дональда Трампа в соцсети. Тем временем, бывший президент США только что запустил новую онлайн-платформу, на которой распространяет свой контент.

Изначально бан был введен на 24 часа, когда Трамп отказывался осудить захват Капитолия и призвать своих сторонников разойтись и даже наоборот, заявил им, что любит их, после чего Фейсбук продлил блокировку на бессрочный период. «Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период, просто слишком велики», — написал тогда глава Фейсбука Марк Цукерберг. Из-за беспрецедентности решения дело о блокировки аккаунта Трампа было передано на рассмотрение независимого наблюдательного совета Фейсбука, состоящего из 20 человек. Набсовет Фейсбука был учрежден Марком Цукербергом год назад, но является независимым от компании органом. Параллельно с этим, забаненный после атаки на Капитолий не только в Фейсбуке, но и в Твиттере и Ютубе, Дональд Трамп накануне запустил свою онлайн платформу, где будет публиковать сообщения, которыми другие пользователи могут поделиться в Твиттере и Фейсбуке.

После объявления решения Набсоветом Фейсбука о судьбе аккаунта Дональда Трампа у соцсети будет семь дней на то, чтобы исполнить решение.