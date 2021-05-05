Президент Таджикистана Эмомали Рахмон намерен посетить парад Победы в Москве

Планируются также его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Рахмон и сопровождающие его лица «сразу после проведения торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отбудут в Москву, где примут участие в параде, посвященном 76-летию Дня Победы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

В свою очередь, в Кремле сказали, что помимо совместного участия в праздничных мероприятиях накануне Дня Победы планируется отдельная встреча лидеров двух стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что визит главы Таджикистана 8 мая был согласован еще до событий на киргизско-таджикской границе. Приезд президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается. Ранее в Кремле говорил, что специальных приглашений гостям из зарубежных стран на празднование 9 мая не рассылалось, поскольку дата не юбилейная, но это не значит, что лидеры соседних и союзнических России стран не могут при желании приехать.

В прошлом году из-за коронавируса военный парад в Москве перенесли с 9 мая на 24 июня. Глава Таджикистана тогда его также посетил. Помимо него на трибунах Красной площади находились лидеры Киргизии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.