Z Архив новостей новости
5 14 6 3402
11:09, 05 мая 2021

Суд принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова

фото: @bazabazon
фото: @bazabazon

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова о защите чести, достоинства и деловой репутации. По данным Интерфакса, досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая. Претензия Навального связана с заявлением Пескова о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами. Навальный в настоящее время отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии Владимирской области.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ощущение раскола в американских мозгах Другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире…

5 126 6 11706 29.04
Новости

В Госдуму внесли два законопроекта, которые затруднят несистемной оппозиции избрание на выборах Авторы утверждают, что это должно помочь защитить страну от деструктивного влияния…

5 49 6 5088
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 49 6 6564 03.05
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 98 6 13767 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 69 6 9846 03.05
Блоги

МИД РФ: Действия ЕС не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны Заявление МИД России в связи с российскими ответными мерами на очередные санкционные решения ЕС…

5 84 6 12726 30.04
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Священной является не просто сама война, но и все ее участники — командармы, командиры полков, командиры взводов, генералиссимус Сталин, народ весь, который в это время трудился, работал…

5 37 6 6795 04.05
#слушать 35:54 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 126 6 24761 04.05
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Майки к лету» Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию…

5 152 6 29803 30.04
Интервью Персонально ваш

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

Мы перед народом Соединенных Штатов восхищаемся, их огромными успехами, но говорим: «На русскую землю не лезьте. До вас лезли уже такие, которые тоже думали, что они супер-крутые, а Россия – колосс на глиняных ногах»...

5 32 6 11827 28.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 82 6 17976 29.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 359 6 80256 29.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6415 02.05
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Забытые герои В памяти потомков ветеранов останется обида на державу, которой ветераны нужны были только для кремлёвского пиара. А кремлёвцам останется только то, что им и нужно было — угроза всему миру — «Можем повторить!»..

5 168 6 41380 04.05
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Времена предсказуемо ужесточаются каждый день Адвокат, решивший защищать конституционное право граждан на свободу мысли и слова, свободу прессы, запрет цензуры… — он безусловно угрожает безопасности ЭТОГО государства!..

5 105 6 27119 30.04
Новости

Cпецдокладчик ПАСЕ: России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь»...

5 40 6 24624

Популярное за неделю

Новости

Cпецдокладчик ПАСЕ: России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь»...

5 38 6 23579
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Список недружественных стран может состоять из одного слова: все. Весь мир…

5 37 6 103145 28.04
#слушать 51:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
На ваш взгляд, нужно ли запретить охоту?
5 33 6 88137 29.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Отрыв от народа и ... Падение!» -3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. Не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой…

5 185 6 146043 29.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 50 6 118425 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9105148
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4895056

Сегодня в эфире