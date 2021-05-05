Суд принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескова о защите чести, достоинства и деловой репутации. По данным Интерфакса, досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая. Претензия Навального связана с заявлением Пескова о возможном сотрудничестве оппозиционера с западными спецслужбами. Навальный в настоящее время отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии Владимирской области.
2021-05-05T11:09:02+03:00
2021-05-05T11:10:57+03:00
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11:09, 05 мая 2021
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