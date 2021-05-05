В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об сообщили в оперативном штабе. За сутки скончались 360 человек, всего с начала пандемии в России от вируса умерли 111 895 человек. Число вылечившихся за сутки составило 7 506. Больше всего инфицированных по-прежнему в столице. За сутки вирус подтвержден почти у 2,5 тысяч человек.