В России выявили 7 975 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 975, до 4 847 489. Об сообщили в оперативном штабе. За сутки скончались 360 человек, всего с начала пандемии в России от вируса умерли 111 895 человек. Число вылечившихся за сутки составило 7 506. Больше всего инфицированных по-прежнему в столице. За сутки вирус подтвержден почти у 2,5 тысяч человек.
2021-05-05T11:07:36+03:00
2021-05-05T11:31:38+03:00
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11:07, 05 мая 2021
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