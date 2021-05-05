В Индии, по данным местных СМИ, зафиксирован самый высокий в стране показатель суточной смертности от коронавируса

Только за минувший день в стране от вируса скончались более 3700 граждан. Это наивысший показатель за все время пандемии. При этом еще у 380 тысяч жителей подтвердился опасный диагноз.

Свыше 300 тысяч новых случаев инфицирования в сутки в Индии фиксируют уже больше двух недель. Власти страны отмечают, что в ряде городов заполнены все больничные койки, людям не хватает кислорода и аппаратов ИВЛ. Люди ожидают оказания помощи прямо на улицах или в машинах скорой помощи. Привычные лекарства из-за нового штамма вируса почти не работают.

По сообщениям телеканала Эн-ди-ти-ви, высокий суд Аллахабада из-за числа умирающих от коронавируса признал происходящее в стране преступлением местных властей. Это, словам судей, сопоставимо с геноцидом.

Ранее высокий суд Дэли призвал правительство «умолять, одалживать, красть, импортировать» кислород, но «найти способ помочь гражданам дышать».

Правительство намерено выделить более 6,5 миллиардов долларов для производителей вакцин и лекарств для стабилизации ситуации с распространением коронавируса в стране.