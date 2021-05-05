Продолжительность жизни женщин за время пандемии снизилась сильнее, чем у мужчин – демограф

Продолжительность жизни женщин за время пандемии снизилась сильнее, чем у мужчин. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Женщины у нас пострадали сильнее, чем мужчины, продолжительность жизни у женщин снизилась чуть сильнее. У мужчин на 1,8 года, у женщин, на 1,9 года. Это снижение практически одно из самых больших среди всех стран, по которым рассчитывалась продолжительность жизни за прошлый год среди около 30 стран. У мужчин смертность всегда больше, чем у женщин, особенно у нас в стране, разница колоссальная, но прирост (смертности) в процентах у женщин получился больше в средних возрастах вплоть до пенсионного», — сказал он.

А.Ракша отметил, что причина сокращения продолжительности жизни у женщин связана с профессиональной деятельностью.

«По России женщины пострадали сильнее (от ковида), особенно в средне-старших возрастах, потому что у нас учителями, врачами, средним медперсоналом и продавцами, в основном, работают женщины. Они приняли на себя эту нагрузку, попали в зону риска», — заключил он.