Треть россиян, по данным опроса портала SuperJob, готовы пересесть на беспилотные автомобили

Как передает Интерфакс, об этом говорят 36% респондентов. Как правило, это мужчины с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Желающие воспользоваться беспилотным транспортом говорят, что хотят быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах таких автомобилей. В свою очередь 37% пока относятся к ним настороженно, а еще треть респондентов затруднились ответить на вопрос.