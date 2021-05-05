Треть россиян, по данным опроса портала SuperJob, готовы пересесть на беспилотные автомобили

Как передает Интерфакс, об этом говорят 36% респондентов. Как правило, это мужчины с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Желающие воспользоваться беспилотным транспортом говорят, что хотят быть в авангарде прогресса и лично убедиться в преимуществах таких автомобилей. В свою очередь 37% пока относятся к ним настороженно, а еще треть респондентов затруднились ответить на вопрос.
2021-05-05T10:34:44+03:00
2021-05-05T10:37:20+03:00
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10:34, 05 мая 2021
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