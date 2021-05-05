В России за апрель резко вырос спрос на наличные деньги

По данным Центробанка, в минувшем месяце спрос вырос почти на 370 миллиардов рублей. Это самый резкий скачок с начала года.

Среди его причин такого скачка начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин называет длинные майские праздники, в период которых традиционно вырастает оборот наличных денег. В этот же раз, очевидно, он вырос еще больше из-за дополнительных дней отдыха, объявленных президентом.

Еще одной причиной, отмечает в интервью РБК руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково» — РЭШ Егор Кривошея, может стать резолюция Европарламента с рекомендацией отключить России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Эксперты интернет-издания РБК отмечают, что в ближайшее время можно ожидать дальнейшего роста спроса на наличные деньги из-за предстоящих летних отпусков.

Кроме того, на протяжении всего 2020 года наблюдался повышенный интерес на наличность. За последние 10 лет этот прирост стал рекордным.