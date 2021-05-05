СК сообщает о задержании двух подозреваемых по делу о гибели людей в результате пожара в гостинице «Вечный зов»

Московское управление Следственного комитета сообщает о задержании двух подозреваемых по делу о гибели людей в результате пожара в гостинице «Вечный зов». Это управляющий отелем и генеральный директор частной организации, которая сдала здание в аренду. Пожар произошел в ночь на 4 мая, погибли 2 человека, более 10 пострадали. Приоритетная версия причин пожара – короткое замыкание электропроводки.
2021-05-05T10:33:34+03:00
2021-05-05T10:36:45+03:00
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10:33, 05 мая 2021
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