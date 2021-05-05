В Непале застряла группа туристов из России, которые приехали покорять одну из вершин Гималаев

Они не успевают вернуться в столицу страны Катманду к окончанию международного сообщения с другими странами, то есть к пятнице. Один из туристов Александр Левин рассказал, что они смогут совершить спуск только к 14 мая. Российские туристы отказались арендовать вертолет из-за высокой стоимости.
2021-05-05T10:32:47+03:00
2021-05-05T10:34:51+03:00
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10:32, 05 мая 2021
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