В Непале застряла группа туристов из России, которые приехали покорять одну из вершин Гималаев

Они не успевают вернуться в столицу страны Катманду к окончанию международного сообщения с другими странами, то есть к пятнице. Один из туристов Александр Левин рассказал, что они смогут совершить спуск только к 14 мая. Российские туристы отказались арендовать вертолет из-за высокой стоимости.