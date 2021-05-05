В Индии за сутки от коронавируса скончались около 3800 человек

Это новый максимальный показатель за все время пандемии. При этом новых случаев заражения почти 400 тысяч. Эта тенденция наблюдается с конца апреля.
2021-05-05T10:31:33+03:00
2021-05-05T10:33:22+03:00
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10:31, 05 мая 2021
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