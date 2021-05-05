Демограф: Накопленная избыточная смертность за время пандемии превысила полмиллиона человек

Накопленная избыточная смертность за время пандемии превысила полмиллиона человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Накопленная избыточная смертность сейчас превысила полмиллиона человек – такие итоги ковидного года. Из них, к сожалению, нашим доблестным Оперштабом признано как чисто ковидные – всего 110 тысяч. Даже по самым полным метрикам Росстата, за ковид признано примерно половина этой избыточной смертности: из 500 примерно 250-260 тысяч», — сказал он.

А.Ракша отметил, что Оперштаб очень жестко отбирает в свою статистику смерти, связанные с коронавирусом.

«Смерти Оперштаба, то есть те, которые не побоялись записать в больнице как действительно умершие от ковида, что у них есть и ПЦР, и КТ, эти люди успели при жизни пожаловаться на состояние здоровья, они умерли на территории больницы и по какой-то причине им главврач позволил иметь в строке U07.1 или U07.2. Нужны очень жесткие условия, чтобы в эту область попасть – это 110 накопленной (избыточной смертности, по данным Опершатаба)», — заключил он.